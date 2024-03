I grandi classici delle colonne sonore in scena per beneficenza al Camploy

Andando ad ascoltare il brano “La vita è bella” dal celebre film e poi a seguire altrettanti pezzi noti nelle orecchie di tutti si aiuta l’associazione Alzheimer Verona che si dedica all’assistenza dei malati colpiti da questa malattia molto diffusa (per cui la scienza è in costante ricerca di cura) e si affianca alle famiglie per sostenerle.

La serata di beneficienza si tiene il 14 marzo al Teatro Camploy alle ore 20, 30 e si tratta dell’evento musicale Voice- Tributo alle grandi voci femminili italiane e internazionali, organizzato dal Comune di Verona nell’ambito delle manifestazioni per l’8 marzo. Gli li artisti in scena sono i componenti del MovieTrio composto dalla cantante Laura Pirri accompagnata da Alessandro Modenese alla chitarra e Fabiano Maniero alla tromba.



Le altre hit in programma sono At last, Se telefonando, Here’ s you, I will always love you, Woman in love, Memory, Nuovo Cinema Paradiso, Can’t take me eys off of me, Think, Without you, My heart will go on, Adagio e Morricine medley.

La serata è promossa dagli Assessorati Parità di Genere e Pari Opportunità e inoltre gode del patrocinio dell’Azienda ULSS 9 Scaligera, del Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) di Verona, della Pastorale delle Salute della Diocesi di Verona, di Federfarma e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

L’obiettivo

“Aiutateci ad aiutare- è l’appello all’ cittadinanza di Maria Grazi Ferrari presidente di Alzheimer Verona-

Celebriamo il coraggio delle donne, volontarie, madri, mogli, sorelle che in modo eroico quanto poco conosciuto, con la loro dedizione sostengono la società.

Sarà l’occasione per sensibilizzare tutti noi sempre più sulle delicatissime tematiche legate alle demenze e alla fragilità degli anziani e al ruolo della donna nella relazione di cura quotidiana.

L’intero ricavato andrà a supporto delle numerose attività gratuite che l’Associazione offre quotidianamente, nei suoi 17 Centri (di cui 13 inseriti nel Progetto Regionale Sollievo in collaborazione con l’ULSS 9), quindi a centinaia di famiglie in un periodo di grave difficoltà nel reperire contributi e sostegni economici.

La musica è strumento fondamentale nelle attività di riabilitazione cognitiva con gli anziani- prosegue Ferrari- e sarà ancora una volta un mezzo per veicolare un importante messaggio ossia che anche le persone con demenza hanno diritto al rispetto e alla dignità come ogni altro cittadino.

Il costo dell’ingresso sarà di euro 20 e i biglietti sono acquistabili nella sede di Piazza Santo Spirito, 13 a Verona, oppure online su Eventbrite o in Teatro la sera dello spettacolo se ancora disponibili (per evitare la ressa il giorno dell’evento si raccomanda la prevendita o in caso di arrivare con largo anticipo per l’acquisto la sera stessa).