Aperto Milano Pitch per scrittori, autori e sceneggiatori

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - È aperto fino al 30 giugno il quinto bando di Milano Pitch, rivolto ad aspiranti scrittori, autori e sceneggiatori lombardi: in palio, la possibilità di presentare dal vivo le proprie opere inedite ai più importanti protagonisti dell'audiovisivo e dell'editoria in Italia e di vincere borse di sviluppo per un totale di 26.000 euro. L'iscrizione, completamente gratuita, si effettua inviando via email a candidature@milanopitch.it il soggetto delle proprie opere inedite e non prodotte di libri (nelle due sezioni Narrativa Junior e Narrativa) e di audiovisivi (nelle due sezioni Serie tv e Cinema). Il bando, che nel corso delle prime quattro edizioni ha permesso a 15 progetti su 78 di essere adottati e sviluppati, è rivolto a chi non ha ancora compiuto 40 anni, è residente in Lombardia o si è laureato, diplomato o stia frequentando un corso presso Università e Scuole di Cinema della Regione oppure presso i corsi di Anica Academy ETS; per ogni categoria è ammessa anche l'iscrizione di un gruppo di autori. Entro il 10 settembre una giuria composta da docenti di sceneggiatura, produttori, editor e autori selezionerà dai 16 ai 24 progetti che saranno illustrati a case editrici, broadcaster, case di produzione e registi durante il quinto Milano Pitch Day, in calendario a ottobre. Promosso dall'Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo (Almed) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Fondazione Milano Scuole Civiche, con il sostegno di Fondazione Cariplo, Anica Academy ETS, SAE Institute e 302 Original Content, Milano Pitch rientra nel progetto StoryLab, nato a marzo 2018, per dare impulso e supporto all'industria dell'audiovisivo e dell'editoria nel territorio lombardo. Solo al Milano Pitch Day 2022 sono state più di 40 le aziende partecipanti, da Amazon Studios a Cattleya. (ANSA).