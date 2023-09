Angela Norelli vince il premio Solinas per il miglior soggetto Con Roma, notte dei morti

(ANSA) - ROMA, 23 SET - È Angela Norelli, romana, classe 1996, l'autrice di Roma, notte dei morti (titolo originale Roma, 31 ottobre rosa shocking) la vincitrice del Premio Franco Solinas per il Miglior Soggetto. Il riconoscimento le è stato assegnato per la "storia di un'alleanza femminile fuori da ogni moralismo, rivendicando il valore dell'empatia in un mondo che sembra sempre più sprofondare nell'indifferenza. Con grottesca ironia, due giovani donne si ribellano alla violenza delle loro vite, contro orchi lupi e morti viventi" spiega la motivazione. Nathan K. (titolo originale Nomber One) di Michael Campisano, Valeria Vandja, Jonas Moruzzi e Rebecca Ricci ha vinto invece il Premio Solinas Experimenta Serie 2023. Puentes (titolo originale El salto de la cuera) di Diego Scano ha vinto il Premio Solinas Documentario per il Cinema 2023, La giuria ha inoltre deciso di assegnare una menzione speciale a Post Mortem di Lorenzo Garofalo ed Eleonora Ghezzi. Mentre una borsa di sviluppo intitolata a Valentina Pedicini è stata assegnata a Siamo l'Ultima Generazione (titolo originale Fragililità Ribelle) di Martina Scalini e Lorenzo Bertolosi. Il Premio Solinas, fondato su principi di coesione, inclusione, parità d'accesso, rispetto del talento e delle competenze, di cui è motore Annamaria Granatello, è arrivato alla 38/a edizione. Quest'anno alla Maddalena circa 200 autori e produttori si sono uniti per celebrare il talento emergente e contribuire all'evoluzione sostenibile del settore, creando nuovi formati e preparando i giovani talenti italiani per le sfide globali. Fino ad oggi, sono stati realizzati e distribuiti 160 prodotti audiovisivi a partire dalle storie emerse dai concorsi del Premio Solinas che è sostenuto dal Mic, dalla Regione Sardegna, dalla Regione Lazio, dalla Fondazione Film Commission Sardegna oltre alle associazioni di categoria, alla Rai, a Netflix e a Apollo 11. (ANSA).