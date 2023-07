Amore Postatomico, fantasy tra fumetto e realtà Cyberbullismo e revenge porn nel film di Vincenzo Caiazzo

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Arriva in sala il 24 - 25 - 26 luglio, grazie a Cinema Revolution, Amore Postatomico di Vincenzo Caiazzo, fantasy ambientato e girato interamente in Campania e diviso, esattamente in due, tra fumetto e realtà. Il film racconta infatti la vicenda di una ragazza molto smart, Titti (Virginia Apicella) coinvolta sia in un'aspra gogna mediatica a causa di un suo video hot finito in rete, sia nel ruolo di affermata disegnatrice di fumetti. È lei infatti la talentosa creatrice della storia di Mileva, personaggio fantastico protagonista di una graphic novel dal titolo Amore Postatomico che si svolge in un contesto futuristico, in cui la natura ha lasciato ormai spazio a macerie e aridità. Questa la storia con al centro cyberbullismo e salvaguardia del pianeta: Titti, orfana di padre, vive a Napoli con la madre apicultrice e fa appunto la disegnatrice nella casa editrice diretta da Maurizio. La sua vita è del tutto serena fino a quando, dopo una serata trascorsa in discoteca con la sua amica Gloria, si ritrova nella casa sbagliata. Quella di un ragazzo con il quale amoreggia fino all'alba e che, dopo pochi giorni, diffonde in rete un filmato hard con lei protagonista. Inizia così per la disegnatrice un vero e proprio calvario, una gogna mediatica alla quale cercherà in ogni modo di sottrarsi. In parallelo c'è poi, nel mondo dei fumetti, la storia di Mileva, la giovane donna protagonista disegnata da Titti che, in un futuro distopico, cerca disperatamente di coltivare alcune piante e tenere in vita un'ape regina. Il mondo di Mileva è dominato da persone senza scrupoli che controllano i sopravvissuti affinché continuino ad essere dipendenti dal sistema in cui vivono. Un mondo arido che ha rinnegato la natura e continua a sfruttare il lavoro degli uomini costretti a condizioni disumane. Nel cast di Amore Postatomico, prodotto e distribuito dalla EWC 2001 S. r. l. e che si avvale delle tavole disegnate da Daniele Bigliardo (illustratore della serie a fumetti Dylan Dog, ndr), anche Yoon C Yoice, Ludovico Girardello, Titti Nuzzolese, Davide Marotta, Sabrina Corti e Carlo Di Maro. (ANSA).