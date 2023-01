Altaroma: Showcase n.11 porta in rassegna 57 nuovi marchi

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Sono 57 i brand che partecipano a Showcae, progetto di punta della Roma fashion week, realizzato da Altaroma in collaborazione con Ice Agenzia e Regione Lazio con Lazio Innova, in programma dal 31 gennaio al 2 febbraio negli spazi del PratiBus District. Tre giornate per conoscere le novità del made in Italy, durante le quali i giovani designer e i marchi indipendenti selezionati entrano in contatto con buyers e pubblico. I talenti emergenti della moda Made in Italy e le loro collezioni saranno visibili tutti i giorni e saranno allo stesso tempo visibile sulla piattaforma Altaroma Digital Runway e sulla App di Altaroma, permettendo la connessione in qualsiasi momento. Inoltre, ogni utente registrato tra gli addetti ai lavori, designer, buyer, giornalisti, avrà un accesso privato al portale, da cui potrà visionare gli appuntamenti in programma, e incontrare, intervistare, fissare appuntamenti legati a nuovi business, anche oltre i giorni del calendario, fino a giugno 2023. Non solo, nella giornata del 2 febbraio, per il pubblico ospite sarà possibile anche acquistare direttamente da alcuni marchi, una e propria Shopping Experience. A rappresentare il nuovo Made in Italy questa stagione invernale saranno per l'abbigliamento _Dennj_, Aelle, Annagiulia Firenze, Armonï Studio, Bennu, Casa Preti, Corium, De Santis by Martin Alvarez, Dedo Natis, Eticlò, Francesca Marchisio, Gaiofatto, Gentile Milano, Georgia Herrera, Giuliet Françoisemarie, HG/ LF, Maragno, Minina, Muusa, Opera Campi, PTRCRS, Saman Loira, Sierraseason, Silence Please, Simone Missano, Simone Tessadori, Souldaze Collection, VR di Rio Valentina, Yekaterina Ivankova, Zerobarracento; per le calzature Accricco, Alberto Ciaschini, Dotzero, ID.Eight, Karim Daoudi, Leise Shoes, Leopoldine Shoes; per la pelletteria Arrhe Studio, Berger, De Couture, Euterpe, Hènope, Ioef, Krocette, Lucrezia Kauffmann, Marco Trevisan, Monte Sharp, Moroseta di Martina Melchiorri, Ruj Heritage; per i gioielli e gli accessori Batog, Invaerso, Laura Visentin Contemporary Jewelry, Manùfatto, Maria Patrizia Marra Jewels, Midorj, Pyla; e Repainted per il beachwear. (ANSA).