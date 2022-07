Altaroma: Showcase, dalla Shirt-Bag agli abiti Quiete

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Showcase, progetto di punta della Roma Fashion Week, nato per connettere i giovani designer con buyer e giornalisti, compie dici anni con una novità. I sessantotto brand selezionati per questa occasione avranno l'opportunità di esporre tutti insieme contemporaneamente, senza alternarsi nelle giornate di calendario, orario continuato dal 12 al 14 luglio, negli spazi della Ex Caserma Guido Reni. Tra i marchi in rassegna, Zerobarracento con la collezione "A positive relationship to the effortless style, dominata dalla ricerca di sensazioni legate alla quiete. Una palette caratterizzata da tonalità nude e neutre, accarezzate da polverose tinte pastello illuminate da tiepidi bagliori. Il mix di gradazioni cromatiche esalta la sensazione di calma e tranquillità. Ogni capo è stato progettato seguendo il commitment Zero - waste, tecnica che elimina gli scarti tessili già in fase di progettazione. La Shirt-Bag di Giovanna Quaratino, è nata dall'unione di due oggetti indispensabili dell'abbigliamento: la borsa e la camicia. La deesigner utilizza tessuti fuori produzione, prodotti tra gli anni '60 e '80. Ogni Shirt Bag viene realizzata quindi in edizione limitata rigorosamente a mano in Basilicata, dove vive Giovanna. Per gli accessori segnaliamo anche il marchio napoletano Ledeff, fondato a Napoli dalle sorelle Barbara e Luigia de Felice, che produce borse "sartoriali", realizzate a mano con materiali e tessuti di pregio. Tratto distintivo del brand, il decoro con la testa di leone in ottone effetto oro anticato, realizzato nelle antiche fonderie di Napoli. (ANSA).