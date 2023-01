Altaroma, addio società consortile, sarà una fondazione

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Altaroma addio. La parabola della società consortile che dal luglio 2002 ha visto quattro soci istituzionali lavorare assieme per mantenere viva la moda nella capitale - soci quali Camera di Commercio di Roma, Regione Lazio, Comune di Roma e in fasi alterne la Provincia di Roma, con il supporto costante di ICE - termina oggi la sua attività, con la messa in liquidazione che decreta la chiusura ufficiale della società, da parte del suo cda. Subito dopo si attiverà l'iter per trasformare l'ex Altaroma in una fondazione, che oltre ai suoi protagonisti istituzionali, potrà facilmente ottenere l'ingresso di altri soci sostenitori privati. Una trasformazione che durerà mesi, ma che darà nuova vita alla moda nella capitale. A darne notizia oggi, in una breve conferenza stampa che ha preceduto l'inizio delle sfilate della 42/a e ultima edizione di Altaroma, in programma fino al 3 febbraio, sono stati la presidente di Altaroma, Silvia Venturini Fendi, l'assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, l' assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start Up e Innovazione della Regione Lazio Paolo Orneli e il direttore di Ice Roberto Luongo. (ANSA).