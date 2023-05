All'Ipm Beccaria l'arte come ponte tra dentro e fuori

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - "Non avevo mai dipinto in vita mia. Il primo giorno di Laboratorio ho detto subito all'insegnante che non sapevo fare niente. Ma dopo aver realizzato il mio primo quadro, le ho chiesto: ma l'ho fatto davvero io?". Questo il potere dell'arte, nelle parole di uno dei giovani detenuti dell'Istituto Penale per i minorenni (Ipm) di Milano Cesare Beccaria, i cui quadri - frutto di un laboratorio organizzato dalla fondazione Francesca Rava - sono oggi protagonisti della mostra 'L'anima del colore' alla Basilica di San Celso di Milano. L'iniziativa, che gode del patrocinio della Camera Minorile di Milano e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità presso il Ministero di Giustizia, rientra nell'ambito del progetto Palla al Centro nato nel 2020 da un accordo di collaborazione con il Tribunale per i minori di Milano e con il Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia. Il laboratorio di arte è nato nel 2021, sotto la guida della docente Albania Pereira: "Per i ragazzi detenuti - dice l'insegnante - vivere la bellezza è di estrema importanza, dal momento che la percezione dell'armonia provoca in loro emozioni positive. Non è l'opera che conta, ma il processo che avviene per la realizzazione della stessa". "Avvicinare i ragazzi dell'Ipm all'arteterapia - aggiunge Mariavittoria Rava, presidente Fondazione Francesca Rava - è fondamentale. Pennelli e tele non sono solo strumenti d'arte, ma anche un modo concreto per far intraprendere loro un percorso di rinascita, che passa attraverso la conoscenza di sé e dei propri talenti, anche tramite l'apertura al dialogo con un esterno popolato di modelli positivi". "Può essere accaduta qualsiasi cosa nelle nostre vite, ma quando la palla è al centro - sottolinea Francesca Perrini, direttore del Centro per la Giustizia minorile per la Lombardia - significa che si può ricominciare. Il laboratorio d'arte incrocia questa dimensione: le opere d'arte sono pezzi unici perché creati da ragazzi unici e in questa unicità vorremmo riuscire ad agganciarli, sperando di costruire un ponte verso quello che le loro vite saranno quando usciranno dal Beccaria". (ANSA).