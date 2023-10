Al via la Festa di Roma, ecco gli imperdibili Cortellesi-Buy registe, Mare Fuori, Miyazaki, serie, docu

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - C'è ancora domani, il film d'esordio alla regia di Paola Cortellesi, apre il 18 ottobre la Festa del cinema di Roma. È la 18/a edizione di un festival che ha già cambiato pelle (e direzioni) tante volte cercando identità. Archiviato il periodo ambizioso di sfidare i blasonati come la Mostra del Cinema di Venezia ha da qualche tempo puntato, in questo supportato molto anche dalla dinamica sezione autonoma di Alice nella città, a radicarsi sul territorio, con iniziative tutto l'anno e tanti luoghi di festival diffusi. Film attesi in premiere: C'è ancora domani di e con Paola Cortellesi, storia che è un dichiarato omaggio ad Anna Magnani, scomparsa 50 anni fa e a cui è dedicata la locandina della Festa del cinema. Mi fanno male i capelli di Roberta Torre, anche qui un film omaggio ma ad un'altra grande, Monica Vitti, 'interpretata' da Alba Rohrwacher. Volare, esordio alla regia di Margherita Buy, una commedia autoironica sulla sua paura di prendere l'aereo. Cento Domeniche di Antonio Albanese che in questa quinta regia prosegue a raccontare l'Italia delle persone perbene sempre a disagio nel nostro paese di storture e paradossi. Nuovo Olimpo di Ferzan Ozpetek, una storia d'amore di sguardi, sesso, appuntamenti mancati tra due uomini raccontata, con la complicità di una strepitosa Luisa Ranieri - Mina, dagli anni '70 ad oggi. Posso entrare? An Ode to Naples di Trudie Styler tutto incentrato sull'amore per la città del Vesuvio. Film da non perdere (da altri festival): tantissimi titoli a cominciare da Il ragazzo e l'airone del maestro indiscusso dell'animazione giapponese Hayao Miyazaki per proseguire con la Palma d'oro a Cannes Anatomia di una caduta di Justine Triet con Sandra Huller Serie tv: Mare Fuori 4 di Ivan Silvestrini ma anche I leoni di Sicilia di Paolo Genovese con Miriam Leone, Michele Riondino; La Storia di Francesca Archibugi dal romanzo di Elsa Morante con Jasmine Trinca e Elio Germano; Suburræterna di Ciro D'Emilio, Alessandro Tonda con Giacomo Ferrara, Filippo Nigro. (ANSA).