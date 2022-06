Al via il Fuorisalone, il futuro è nella sostenibilità

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Sono installazioni che "rispondono a una visione del futuro e del presente fatta di maggior rispetto dell'ambiente" quelle della mostra-evento 'Design Re-Generation' ideata da Interni. E' lo stesso direttore Gilda Bojardi a sottolineare quanto sia la sostenibilità, "proposta in maniera leggera e accattivante", la protagonista del lavoro di oltre 50 progettisti, esposto da oggi al 13 giugno all'Università degli Studi, all'Orto Botanico di Brera e in Piazza Cordusio all'Audi House of Progress. All'entrata della Statale, Antonio Marras ha trasformato le colonne in personaggi mitologici ispirati alla storia della Sardegna e vestiti di metalli lavorati da De Castelli. Al centro del Cortile d'Onore, l'imponente impalcatura 'Fabbrica', progettata da Piero Lissoni, ricrea l'esperienza di salire su uno yacht grazie a un percorso di rampe. A fianco, la 'Love Song', ideata dallo Studio Ron Arad and Associates, una scultura in marmo bianco di Carrara, che gioca con la parola amore. Trasmette la sensazione di caldo/freddo, senza bisogno di utilizzare nessun supporto, l'installazione Chromosaturation di Daniel Kainz e Hannes Boeker per AlphaTauri, mentre l'acqua sgorga da La voce di Idra, la fontana futuristica immaginata da Elena Salmistraro per Guglielmi Rubinetterie. Nel Cortile della Farmacia, The A-maze Garden, un dedalo di pareti curve in quattro diverse altezze, firmato da Lissoni Associati, celebra l'impegno ambientale sancito da Amazon con il Climate Pladge. Nel Cortile dei Bagni, Phoenix è il tempio di Jacopo Foggini e Beton Eisack che esplora il tema della sostenibilità. Nel Cortile del Settecento un altro labirinto, firmato da Raffaello Galiotto con Nardi e sviluppato sui 625 metri quadrati del prato, è anche una metafora del periodo di smarrimento post covid, cui sembra rispondere, nel Cortile d'Onore, 'Sidereal Station' di Michele De Lucchi: una torre-cannocchiale che punta verso il cielo, al cui interno un'esperienza immersiva aiuta a ricordare la bellezza della natura. (ANSA).