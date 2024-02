Al Bif&st anteprima del doc su Marzella, il Maradona dell'hockey Pattini di acciaio, di Rossella De Venuto

(ANSA) - BARI, 16 FEB - Un film che racconta la favola di un atleta che diventa campione, di un ragazzo pieno di talento che dal nulla arriva a confrontarsi con i campioni del mondo del suo sport, conquistando qualsiasi traguardo, e di un paese e di un'intera nazione che si ritrovano improvvisamente sotto i riflettori internazionali. Si intitola Pattini e acciaio il documentario di Rossella De Venuto, che racconta la storia di Pino Marzella della Afp Giovinazzo, squadra di hockey, che da atleta di provincia arriverà ad essere definito il Maradona dell'hockey su pista. Il documentario sarà presentato in anteprima mondiale nella sezione ItaliaFilmFest/Doc della 15esima edizione del Bif&st, il Bari International Film&tv Festival che si svolgerà dal 16 al 23 marzo 2024 a Bari. Prodotto da Interlinea Films con il contributo di Regione Puglia, Fondazione Apulia film commission e con il patrocinio del Comune di Giovinazzo e Federazione Italiana Sport Rotellistici e con il supporto di MiC - Tax credit, è incentrato sulla storia di Pino Marzella della Afp Giovinazzo, squadra di hockey su pista del paese in provincia di Bari, voluta da Michele Scianatico, presidente dello stabilimento siderurgico Acciaierie Ferriere Pugliesi. L'allenatore della squadra è Gianni Massari, campione di pattini a rotelle che viene assunto come capo del personale della fabbrica e animatore del settore sportivo. In pista a indossare la maglia del fuoriclasse è Marzella che dopo aver vinto due Mondiali con la Nazionale, lascia le gare per diventare allenatore. L'Afp conquista il campionato italiano nel 1979 e il titolo europeo nel 1980 contro il Sentmenat in una partita leggendaria vissuta proprio a Giovinazzo. Il documentario è così un dipinto di un meridione in cerca di affermazione. (ANSA).

