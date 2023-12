Agli attori di 'Io Capitano' il premio Capri-Francesco Nuti 27 dicembre consegna del riconoscimento voluto da Nuovo Imaie

(ANSA) - NAPOLI, 14 DIC - Gli attori Seydou Sarr e Moustapha Fall, co-protagonisti del film 'Io Capitano' di Matteo Garrone, saranno premiati 'nel nome del maestro Francesco Nuti', mercoledì 27 dicembre nella giornata d'apertura di Capri, Hollywood, 28ª edizione dell'International festival promosso con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Campania con il patrocinio dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, della Città di Capri, del Comune di Capri, Croce Rossa e Nuovo Imaie, grande festa del cinema internazionale d'inverno, evento molto atteso dalle major Usa in vista della 'awards season'. I due giovani attori senegalesi, individuati da Nuovo Imaie nell'ambito della consolidata collaborazione con Capri Hollywood, giungeranno sull'Isola azzurra con il regista Garrone premiato a sua volta con il Capri Humanitarian Award per il forte impegno dell'opera in corsa per tutti i premi internazionali, candidata italiana agli Oscar e in nomination ai Golden Globes, ma soprattutto apprezzata per le emozioni che trasmette ad ogni genere di pubblico. "E' un onore poter ricordare con due ragazzi straordinari come Seydou e Mustapha il nostro amico Francesco Nuti che di Capri era un convinto fan e frequentatore - dice Pascal Vicedomini, fondatore e produttore della manifestazione sin dalla prima edizione del 1995, ricordando il regista e attore scomparso il 12 giugno di quest'anno - Quanti bei ricordi di Francesco insieme a Guido Lembo. Quante scanzonate serate in cui i due 'geniacci' si alternavano ad accennare canzoni con le loro chitarre". Presidente di Capri, Hollywood '23 è il regista e sceneggiatore americano premio Oscar Bobby Moresco (Crash, Lamborghini), 240 sono le proiezioni gratuite con opere da tutto il mondo nelle sale dell'isola e sulle piattaforme digitali Mymovies.it e Eventive.org (ANSA).