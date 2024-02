Addio all'impresario del primo live di Madonna in Italia Nel '93 portò in Sud Sardegna la rockstar allora sconosciuta

(ANSA) - CAGLIARI, 07 FEB - Sì è spento a Samassi all'età di 90 anni Francesco Fois. Quarantuno anni fa, era il 20 ottobre del 1983, l'allora 49enne imprenditore nel campo dell'intrattenimento aveva portato Madonna, sconosciuta ai più, al Biggest, la mega discoteca del suo paese, a circa 40 chilometri da Cagliari, punto di incontro in quegli anni in Sardegna del popolo della notte. Il primo live in Italia della futura rockstar, è avvenuto dunque nell'Isola, dove era stata registrata la puntata della trasmissione cult della Rai Disco Ring, ideata da Gianni Boncompagni e condotta da Isabel Russinova, Anna Pettinelli e Emanuela Falcetti, andata in onda tre giorni dopo il concerto al Biggest. Fu un grande evento: ad applaudire Madonna una folla immensa, che pur non conoscendo l'artista aveva intuito che la serata sarabbe stata memorabile. E poi a far da traino erano anche le tre note conduttrici di Disco Ring. Il concerto fu interrotto e poi ripreso per un allarme bomba. L'artista, look total black, catenine, bracciali, i pendenti con la croce, era ancora distante, ma già si intravedevano, dagli iconici e dissacranti outfit che l'hanno trasformata in una vera icona fashion. Francesco Fois non sapeva ancora che quell'artista statunitense sarebbe diventata una tra le più grandi poprockstar del mondo. Ma ci aveva visto giusto: era stato lungimirante e di certo aveva intuito le potenzialità, la grinta e il fascino ammaliante di questa artista americana con radici nel sud d'Italia.. All'epoca si parlava ancora poco di lei, poi di lì a pochissimo si è imposta nel mondo. Uomo di poche parole, modesto, Francesco Fois non si è mai gloriato di questa impresa. Appassionato di musica, era rientrato in Sardegna dalla Svezia alla fine anni '70, dove era emigrato in cerca di lavoro: aveva portato a casa po' di risparmi e tante idee nuove. Il suo grande sogno era la discoteca: ci riuscì con il Biggest, la più grande e moderna della Sardegna, tecnologicamente la più avanzata. Lui non ha mai cercato né vissuto sotto i riflettori. Se ne è andato in punta di piedi, come senza celebrazioni aveva vissuto i momenti di gloria. (ANSA).

Y4E-CT