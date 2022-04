Ad Amelia musicisti russi e ucraini insieme per la pace

(ANSA) - AMELIA, 22 APR - Musicisti russi e ucraini insieme per lanciare "un messaggio di pace e speranza": è l'obiettivo del concerto organizzato dal Comune di Amelia, mercoledì prossimo alle 21, nella cattedrale di Santa Firmina. Le Quattro stagioni di Vivaldi e il pianoforte di Cristiana Pegoraro saranno i protagonisti dell'evento, organizzato in collaborazione con la Fondazione Carit e il Rotary di Narni-Amelia. Ad eseguire il concerto, oltre a Pegoraro, saranno anche Natalia Dudynska (Ucraina) al violino, Olga Zagorovskaia (Russia) alla Viola, Mariana Dudnic (Moldavia) al violino e Manuel Perez (Albania) al violoncello. "Sarà un momento di musica con artisti di fama internazionale, per unirci e stringerci intorno alle popolazioni colpite dal conflitto in corso" commenta il sindaco di Amelia e presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza. "Un modo - aggiunge - per testimoniare vicinanza e lanciare un messaggio affinché cessino le armi e ricomincino a parlare diplomazia, politica e istituzioni". Per l'occasione l'amministrazione comunale ha deciso che l'ingresso sarà ad offerta e che i proventi verranno interamente devoluti agli aiuti per i bambini ucraini. (ANSA).