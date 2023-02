A Trieste un concerto celebra i 100 anni di Lelio Luttazzi

(ANSA) - TRIESTE, 28 FEB - In scaletta sono stati inseriti suoi indimenticabili successi come "Canto anche se sono stonato", "Il giovanotto matto" o "Legata ad uno scoglio", oltre ad altre composizioni meno note, ma altrettanto importanti nella produzione, tra cui "Jazz allo stadio", scritta per il cinema, e "Non lo so", composta per Rossana Casale. A interpretarli sarà la Big Band Jazz Company assieme a giovani talentuosi usciti dai conservatori. E' il "Concerto per il centenario del Maestro Lelio Luttazzi", in programma a Trieste, al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia - Il Rossetti, il 6 marzo alle 20.30. Saranno celebrati così nella sua amata città, dove a fine 2007 volle tornare a vivere, i 100 anni di Luttazzi, su iniziativa dell'omonima Fondazione Lelio Luttazzi in co-organizzazione con il Comune di Trieste. La Big Band Jazz Company del Maestro Gabriele Comeglio, formata da 14 musicisti e la voce di Caterina Comeglio (vincitrice del Premio Luttazzi 2019), eseguirà le più belle composizioni del musicista; il concerto vedrà, tra gli ospiti, il Trio Manuel Magrini, la pianista jazz Rita Marcotulli, il sassofonista e clarinettista Nico Gori e la giovane cantautrice Marta Frigo, vincitrice del Premio Luttazzi 2021. "Trieste è una tappa che non può mancare nel fitto calendario di eventi e progetti che da 13 anni con la Fondazione Luttazzi portiamo avanti con entusiasmo nel segno e nel ricordo di Lelio", ha spiegato la moglie dell'artista, Rossana. "Il teatro Rossetti è per me importantissimo perché Lelio ci ha suonato moltissime volte e per questo motivo, ogni volta che ci torno, è un po' sempre lì presente". In occasione dei 100 anni di Lelio Luttazzi, ha quindi ricordato la moglie, "sono previsti vari eventi in giro per l'Italia, con concerti a Torino e Milano, due uscite discografiche e una editoriale in aprile". (ANSA).