A Parigi sfila la famiglia sostenibile di Stella McCartney Nel Marché Saxe-Breteuil i capi al 95% in materiali consapevoli

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Con la sua nuova collezione per l'estate 2024 che sfila a Parigi, Stella McCartney riflette sulla famiglia, sulla libertà e sulla fluidità, esplorando le proprie radici nella musica, nel rapporto con i genitori Paul e Linda, e "nella cura per i nostri simili e per la Madre Terra che hanno instillato in lei". Il Marché Saxe-Breteuil di Parigi si trasforma così nel Mercato Sostenibile di Stella: 21 bancarelle invitano ospiti e pubblico a sperimentare i materiali pionieristici presenti nella collezione e a incontrare innovatori sostenibili e a esplorare temi affini. L'estate 2024 è realizzata con materiali consapevoli al 95%, rendendo la collezione la più responsabile di Stella McCartney fino ad oggi. La collezione confonde i confini tra generi e generazioni, reinterpretando pezzi dall'archivio di Stella e quelli che ha preso in prestito dai suoi iconici genitori, e che le sue figlie ora prendono da lei. Interviene anche l'arte indossabile dello scultore e produttore inglese Andrew Logan. Sfilano frac gessati neri e color pietra abbinati a camicie arruffate e a body tempestati di diamanti. Cristalli senza piombo adornano shorts e cummerbund della sartoria di Savile Row, mentre una frangia di diamanti è punteggiata da un ampio denim in cotone organico. Pois specchiati sono lavorati all'uncinetto in abiti in maglia ecru usando Kelsun, filato a base di alghe, novità mondiale per il lusso e come chaps sul denim. Una storia di smoking è raccontata attraverso frac cropped e corsetti, in bianco e nero grafico seguito da una alternativa in lurex in morbido blu minerale, pesca e tela avorio. I bavaglini sono presenti su camicie in popeline di cotone biologico e giacche in denim, con inserti in cummerbund abbinati. Ispirate alla vita in tour di Paul e Linda McCartney, le grafiche vintage del Wings sono rivisitate su T-shirt in cotone organico. Sono sotto una giacca lavorata dell'artista Hajime Sorayama, con una capsule in edizione limitata che verrà lanciata nel dicembre 2023. (ANSA).

