A Moda Movie sfilano Krommenacker e i finalisti contest

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - È un podio tutto al femminile quello della 27a edizione di Moda Movie, manifestazione che premia i talenti della moda e del cinema. Dopo la prima serata dedicata al cinema, che ha visto premiare il regista calabrese Mimmo Calopresti, autore di numerosi film di successo girati in Calabria, e con uno special award per Comunicazione e Turismo, il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell'Università della Calabria, ritirato dal professor Tullio Romita, ecco la serata fashion. Alla conduzione, in entrambe le serate, Nino Graziano Luca e Valeria Oppenheimer. Nel teatro A. Rendano di Cosenza, dopo la sfilata collettiva delle proposte dei 15 finalisti del contest e il defilè della nuova collezione dello stilista olandese Addy Van Den Krommenacker, special guest di questa edizione, con la sua nuova e preziosa collezione nei colori pastello, sono stati decretati i vincitori del contest. Ad aggiudicarsi il primo premio Maria Rosaria Zicarelli, di Guardia Piemontese (Cs), che ha fatto sfilare due abiti neri in reti trasparenti. Secondo posto per Erica Zuiani, di Cividale del Friuli (Ud), seguita da Agnese Delauro, di Taranto. Premio assegnato dalla giuria Junior ad Adele Capuano, di Cosenza. Durante la serata sono stati consegnati uno Special Award alla giornalista Patrizia Vacalebri, che ha ricevuto anche un targa speciale per il suo apprezzato workshop sul tema della Bellezza; un press Award a Daria Alice Manzolini; il premio La Jacqueline a Barbara Borsotto; quello Cultura e Imprenditoria alla società d'ingegneria No.Do e servizi s.r.l rappresentata da Francesco e Filippo Guido; il premio Il Gusto del Sud al ristorante Hosteria De Mendoza. Uno speciale riconoscimento è stato consegnato dal patron e organizzatore di Moda Movie, Sabte Orrico al conduttore Nino Graziano Luca, autore e regista di rassegne culturali e presidente della Compagnia nazionale di Danza Storica. Infine, si ricorda la mostra in corso all'Archivio di Stato di Cosenza, con i poster d'epoca di Angelo Cesselon, le sculture di Silvio Vigliaturo, fotografie artistiche, abiti e documenti di storia del costume degli anni '40 e '50, che rimarrà aperta fino al 23 giugno. (ANSA).