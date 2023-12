A Mamadou Kouassi il Premio Prolo 2023 Ha ispirato Io capitano di Garrone, il 10 dicembre la consegna

(ANSA) - TORINO, 07 DIC - Sarà assegnato a Mamadou Kouassi, mediatore culturale, attivista del centro sociale ex Canapificio e del Movimento migranti e rifugiati di Caserta, il Premio Maria Adriana Prolo. Lo conferirà l'Associazione Museo Nazionale del Cinema - Amnc, che nel 2023 compie 70 anni, in occasione della Giornata mondiale dei Diritti umani. La consegna del riconoscimento avverrà domenica 10 dicembre alle 20.30 presso il Cinema Massimo del Museo Nazionale del Cinema (ingresso a 5 euro). Dopo la cerimonia sarà proiettato il film Io capitano di Matteo Garrone ispirato proprio alla storia di Mamadou Kouassi, vincitore del Leone d'argento per la miglior regia all'ultima Mostra del Cinema di Venezia Saranno presenti anche Silvia Luciani, direttrice di Mondo Niovo 18-24 ft/s, Valentina Noya, vice presidente di Amnc, e Davide Ferrario, regista e presidente onorario di Amnc. Interverranno poi Maria Rita Cardillo, Francesco Marcello e Martina Vozza del Centro sociale ex Canapificio e Movimento migranti e rifugiati di Caserta. Nella mattinata di lunedì 11 dicembre, inoltre, il Cinema Ambrosio programmerà una proiezione speciale del film alla presenza di Mamadou Kouassi, rivolta alle scuole del territorio. Il Premio Prolo è un progetto di Amnc, con il patrocinio di Amnesty International per l'edizione 2022 e 2023, ed è sostenuto da Regione Piemonte, Fondazione Crt e Nova Coop. (ANSA).