A Gravina e Covatta premio speciale a Imago Film Festival

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Si chiude domani l'International IMAGO Film Festival di Civitella del Tronto, in Abruzzo, che ha assegnato un premio speciale a Vanessa Gravina come "Attrice dell'Anno" e il premio speciale "Il diritto alla felicità" a Giobbe Covatta per il suo costante impegno nel sociale e verso i paesi del Terzo Mondo. I premi - insieme a quelli destinati ai film assegnati dalla giuria - saranno assegnati la sera del 4 agosto. Ogni giorno verranno presentati due film in concorso - qui il programma giornaliero - e le proiezioni delle 21.30 saranno introdotte da Federico Perrotta e Valentina Olla, coppia artistica, nota per ironia, comicità e irriverenza, che attraverso una contaminazione dei diversi linguaggi dell'arte, daranno vita ad uno show sui miti di ieri e di oggi, rivisitati in chiave assolutamente contemporanea. (ANSA).