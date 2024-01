A giuria Cortinametraggio Rocio Munoz Morales e Ludovica Martino Fino al 31 gennaio è aperto il bando per le iscrizioni

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Rocio Munoz Morales e Ludovica Martino sono le prime giurate annunciate della 19a edizione di Cortinametraggio, il festival di riferimento per i corti, fucina di talenti italiani, presieduto e fondato da Maddalena Mayneri e diretto da Niccolò Gentili, che si terrà a Cortina D'Ampezzo dal 12 al 17 marzo 2024. A decretare i vincitori della sezione dedicata alla Commedia sarà una giuria d'onore composta, fra gli altri, da Rocío Muñoz Morales, attrice, scrittrice e conduttrice Tv ed ex madrina della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nel 2022. Nella Giuria Young, invece, ci sarà anche Ludovica Martino, la giovane attrice reduce dallo straordinario successo di Skam e Vita Da Carlo 2. Come di consueto poi, ci saranno poi le altre giurie (Giuria Miglior Corto Assoluto; Giuria Tecnica Speciale; Giuria Stampa; Giuria Miglior Attore/Attrice; Giuria Corti Americani). Per partecipare, fino al 31 gennaio è aperto il bando per le iscrizioni tramite la piattaforma Filmfreeway e, ad arricchire la proposta della prossima edizione, ci sarà anche una sezione internazionale dedicata al cinema "Made In USA", in collaborazione con il Santa Monica College (SMC), grazie al contributo dei professori Salvador Carrasco e Simone Bartesaghi, insegnanti e registi del rinomato college. I finalisti saranno annunciati il 5 febbraio. Con l'attrice Eleonora De Luca madrina di quest'anno, Cortinametraggio vedrà la partecipazione di Rai Cinema Channel, che sostiene a kermesse con il suo premio, ma anche di istituzioni come l'Aeronautica Militare, Polizia di Stato e il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, la Regione Veneto, la Provincia di Belluno e il nuovo IMAIE. (ANSA).

MA-COM