A Festival Puccini 'Boheme' speciale del Teatro di Leopoli

(ANSA) - TORRE DEL LAGO (LUCCA), 22 AGO - Una speciale 'Bohème' del Teatro di Leopoli (Ucraina), andrà in scena domani 23 agosto al Festival Puccini di Torre del Lago (Lucca), in uno spettacolo fuori programma nel Gran Teatro all'aperto. La musica come "veicolo di pace e solidarietà" e "sostegno agli artisti di un paese in guerra", dicono gli organizzatori spiegando il titolo non previsto in precedenza ne cartellone, ma anche motivo di omaggio per la grande soprano ucraino Solomija Krusceniski, che fu cittadina di Viareggio, nell'anniversario dei 150 anni dalla nascita, celebrato anche dall'Unesco. Solomija Krusceniski detta al tempo 'la Duse dell'opera', conquistò i teatri lirici di tutto il mondo ma dopo il successo in Madama Butterfly a Brescia nel 1904 decide di stabilirsi a Viareggio dove conobbe Cesare Riccioni, il sindaco della città toscana, con cui si sposò, a Buenos Aires. Insieme trascorsero il resto delle loro vite, fino al 1938, data di morte di Cesare Riccioni, insieme a Viareggio. In questa Boheme il Teatro di Leopoli schiera Liudmyla Korsun nella parte di Mimì, e Mykhailo Malafii come Rodolfo. La Fondazione Festival Pucciniano ospita a Viareggio, per questa rappresentazione che è un'esclusiva per l'Italia, 117 fra artisti e tecnici del teatro della città ucraina. Il celebre Teatro dell'Opera e del Balletto della Città di Leopoli, si ricorda, "è uno dei massimi monumenti storico-culturali della città che a causa della guerra ha dovuto interrompere le proprie attività ed inviare al fronte tanti dei suoi artisti. La serata vede anche la partecipazione dell'Ambasciata d'Italia a Kiev e dell'Istituto italiano di cultura, e sarà trasmessa in streaming. Inizio alle ore 21.15. Inoltre nel foyer del teatro di Torre del Lago c'è una mostra disegni di bambini di varie città dell'Ucraina organizzata dall'associazione I colori della Pace e dalla fondazione Kennedy. (ANSA).