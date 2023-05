A Cannes il film di Nanni Moretti è molto richiesto al Marché

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - La prima (buona) notizia dal mercato è che i fan di Nanni Moretti sono numerosi e il suo nuovo film, Il sol dell'avvenire" è già sulla bocca di tutti ben prima di essere presentato in concorso. Al Marché du Film lo vende una società francese, Kinology e del resto come in tutto il recente passato Moretti è stato adottato anche produttivamente dai cugini parigini. Oggi si confermano i contratti già firmati con Germania (il gigante Prokino), Spagna (Caramel Films), Benelux e Svizzera. Ma sulle pagine di "Variety" le voci di corridoio su un'escalation quotidiana d'interesse trovano conferma per altri territori europei: Portogallo, Austria, Grecia, Serbia, Romania, Turchia e proprio quell'Ungheria di cui il film indirettamente parla dove Circo Films sarebbe sul punto di firmare la distribuzione. L'ultima buona notizia è che "Il sol dell'avvenire" potrebbe sbarcare anche in America Latina grazie a Providence Flms. Se poi, come spesso è accaduto in passato, Moretti fosse invitato a Toronto (il prossimo grande showcase internazionale dopo Cannes) i soddisfacenti risultati nazionali del film troverebbero di sicuro un'ulteriore spinta verso il mercato estero. (ANSA).