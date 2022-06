A Andrew Garfield il Legend Award a Ischia

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - L'attore anglo-americano Andrew Garfield riceverà il premio Ischia Legend Award Sabato 16 luglio in occasione del gran gala finale del 20º Ischia Global Film and Music festival, promosso col sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania e presieduto da Jim Sheridan e Trudie Styler. 39 anni, idolo di tantissimi giovani internazionali per le sue straordinarie interpretazioni di film culto come De Parnassian, The Social Network, 99 Holmes, Silence, Hacksaw Ridge, Spider-Man e recentemente di The Eyes of Tammy Faye e di Tick Tock Boom (che gli e' valso la seconda nomination all'Oscar 2022), "Siamo onorati di rilanciare Ischia Global come l'evento dell'estate del cinema mondiale con un artista come Andrew Garfield che arricchisce l'albo d'oro di star lanciate e rilanciate dall'Isola verde come Gerard Butler, Michael Fassbender, Channing Tatum, Anthony Mackie, Jack Huston e tra le donne Jessica Chastain, Selena Gomez, Zoey Deutch, Lily Collins" dichiara Pascal Vicedomini, fondatore e Produttore del Festival di Ischia. Infatti, Andrew Garfield e' tra i grandi protagonisti della nuova Hollywood che seduce, coinvolge ed appassiona il pubblico globale. Il suo nome si aggiunge al prestigioso elenco di partecipanti che include il regista inglese Joe Wright, l'attrice americana Haley Bennett I premi Oscar Bille August, Alessandro Bertolazzi, Bobby Moresco, Paul Haggis, Gianni Quaranta, Nick Vallelonga. Insieme a tanti altri provenienti da ogni angolo del mondo. Ischia Global Festival 2022 e' promosso dall' Accademia internazionale arte Ischia insieme a Riflessi Tatatu RS Productions e Givova. (ANSA).