Wartsila: nelle prossime ore parte la solidarietà Assemblea con lavoratori che approvano operato dei sindacati

(ANSA) - TRIESTE, 02 AGO - Scatterà nelle prossime ore il contratto di solidarietà sottoscritto dai sindacati nell' addendum siglato con l'azienda: oggi si è svolta l'assemblea dei lavoratori che ha approvato quanto svolto dai sindacati stessi, facendo dunque scattare l'operatività dell'intesa. La solidarietà riguarda 299 lavoratori che percepiranno una media dell'80 per cento dello stipendio. Una decurtazione che proseguirà fino alla fine dell'anno, scadenza entro la quale vengono anche congelati eventuali licenziamenti. E, nelle more, sarà avviata la procedura per i negoziati tra la multinazionale finlandese da un lato e Mitsubishi e Ansaldo Energia dall'altro. Entro il 30 settembre prossimo dovrà svolgersi il primo incontro per discutere delle manifestazioni di interesse. Intanto, oggi si è svolta una "assemblea informativa", come è stata definita, in cui i lavoratori sono stati informati nel dettaglio dei contratti di solidarietà e dei punti dell'addendum. "E' stata una assemblea molto partecipata - ha spiegato il segretario territoriale di Uilm-Uil Antonio Rodà - i lavoratori hanno capito e recepito la positività del lavoro fatto dalla delegazione sindacale". L'atmosfera che si respira in fabbrica è di "aspettativa, di speranza che si prosegua con Mitsubishi e Ansaldo", ha proseguito Rodà che in definitiva ha parlato di una "assemblea positiva, con interventi dei lavoratori in linea con quanto fatto dai sindacati". Conclusa l'assemblea, sono cominciate le fasi di organizzazione per l'applicazione della solidarietà. Le due realtà che hanno manifestato interesse dovranno presentare un piano industriale, la 'due diligence', poi partirà il vero negoziato; infine il sindacato dovrà, in caso positivo, siglare un accordo. Un iter complesso e lungo che sarà cadenzato da convocazioni di tavoli con relativi aggiornamenti. L'addendum prevede la clausola che Wartsila comunichi in maniera trasparente l'andamento dei negoziati al Governo e alla Regione. D'altronde, l'Ansaldo è un soggetto pubblico, dunque soggetto a particolari controlli. (ANSA).