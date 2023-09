Visco, in Italia il livello di conoscenza è basso Governatore ha incontrato la comunità scientifica del Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 04 SET - "Nel nostro paese il livello di conoscenza è basso: il numero di laureati è ai minimi tra i paesi OCSE, abbiamo un ritardo nella scuola e una struttura produttiva che non è sufficiente". Lo ha detto il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervenendo a un incontro con la comunità scientifica regionale al Castello di Miramare. "L'Italia ha molto da recuperare - ha proseguito - ma questo significa anche che abbiamo molto spazio per crescere". Rivolgendosi a una platea di studenti, ricercatori, docenti e direttori di una quindicina tra istituti di ricerca, università e centri per il trasferimento tecnologico, Visco ha espresso "grande apprezzamento" per il sistema della ricerca e dell'innovazione del Friuli Venezia Giulia, osservando che "il clima di cooperazione e condivisione della conoscenza, reso possibile dallo sviluppo tecnologico e dall'apertura alla dimensione internazionale, fa della Regione una felice eccezione nel panorama nazionale". Prima di lui sono intervenuti i vertici delle tante realtà di formazione e ricerca della regione. L'incontra rientra nell'ambito della iniziativa In viaggio con Banca d'Italia. (ANSA).