Villeroy (Bce), non c'è più motivo di alzare ancora i tassi Ora si deve discutere di quanto a lungo debbano restare così

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - Il governatore della Banca di Francia e membro del board della Bce, Francois Villeroy de Galhau, ritiene che la Banca centrale europea abbia concluso il suo ciclo rialzista. "Oggi penso che non ci sia ragione per un ulteriore rialzo dei tassi", ha detto in un'intervista ad Handelsblatt. "C'è un sacco di dibattito in merito al picco dei tassi: invece dovremmo parlare di un plateau e resteremo su questo plateau tutto il tempo che sarà necessario". Villeroy ha sottolineato che dopo l'ultima stretta della Bce si sono visti "buoni" numeri sull'inflazione mentre l'aumento dei costi di finanziamento a lungo termine è stato "eccessivo". (ANSA).