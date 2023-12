Un manager 'frazionato' per far crescere le pmi Azienda offre dirigenti per due o tre giorni a settimana

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Un manager esperto, con tanti anni di carriera alle spalle è spesso necessario per le Pmi italiane, fatte di una buona idea e tanto lavoro e impegno dell'imprenditore ma alle volte poca conoscenza della finanza o dei meccanismi dell'export. Però un manager come quello, anche se preso per pochi mesi, può arrivare a costare una cifra proibitiva per una impresa di non grandi dimensioni, a meno di non assumerlo per due o tre giorni alla settimana, riducendo così l'esborso per l'azienda. E' questa l'idea alla base della Fractional Manager, società benefit fondata da Antonio Gentili e Ilaria Agostinelli: aiutare appunto le pmi italiane in questo stabile percorso di crescita offrendo una platea di manager che possono anche formare il personale e aiutare nel passaggio generazionale. Il manager scelto, a differenza di un consulente esterno, si occupa così dell' azienda due o tre giorni alla settimana entrando a pieno titolo nella sua vita e organizzazione. Anche per sottolineare questa sua appartenenza si reca quasi sempre fisicamente in impresa dove possiede una scrivania e una casella postale elettronica aziendale. "L'impresa, spiega Gentili in un'intervista, beneficia in questo modo, a un costo limitato e abbordabile, di una persona con esperienza pluriennale comprovata in realtà dimensionate e capacità per ruolo di responsabilità la quale, se vuole, può con il suo lavoro dinamico in più imprese raggiungere uno stipendio pieno di un dirigente del suo livello". "Nel nostro portafoglio - sottolinea - abbiamo diverse professionalità, anche qualche pensionato ma con curriculm di spessore, ma tutti condividono la volontà di dare il loro contributo per far crescere ed evolvere il sistema imprenditoriale italiano sia nei momenti di crisi sia in progetti a medio/lungo termine". "Abbiamo - conclude - rapporti con aziende di vari settori, per ora quasi tutte al Centro Nord ma siamo già in Sicilia e puntiamo ad espanderci al Sud". Fractional Manager offre anche servizi di back office e assistenza, coaching e sostegno agevolato a start up. (ANSA).