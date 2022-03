Turismo: su sito ministero dati bonus 80%, 5mila domande

In testa per ora Veneto, Lombardia e Trentino Alto Adige

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Hanno superato quota 5mila - per un totale di 2.032.642.131 di euro in credito d'imposta e 226.662.211 a fondo perduto - le domande relative alle richieste di credito d'imposta e di finanziamenti a fondo perduto di cui il ministero del Turismo pubblica da oggi sul sito istituzionale l'andamento. Sul link www.ministeroturismo.gov.it/art-1-dl-152-2021-erogazione-credito -dimposta-e-contributo-a-fondo-perduto-per-le-imprese-turistiche / che viene aggiornato quotidianamente si rileva anche che i due terzi delle richieste provengono dal Centro Nord (3.277) e il restante da Mezzogiorno (1.738). Il numero più elevato di domande è arrivato finora dalla Toscana (591) seguita da Lombardia (394) e Sicilia (390) ma per totale di incentivi sollecitati spiccano Veneto (239.038.473 euro), Lombardia (236.425.864) e Trentino Alto Adige (216.412.932). Quanto alle attività economiche la maggior parte delle domande provengono dagli alberghi seguiti ma a grande distanza da agriturismo, imprese del settore ricreativo, fiere e congressi, strutture ricettive all'aria aperta e stabilimenti balneari. (ANSA).