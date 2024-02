Trentin, 'dalla tecnologia risparmi energetici tangibili' Ceo di Siram Veolia cita gli strumenti di monitoraggio

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Le tecnologie digitali garantiscono una maggiore velocità ed efficacia dei processi di efficientamento energetico, con benefici e risparmi tangibili. Basti pensare agli strumenti di monitoraggio". Lo ha dichiarato Emanuela Trentin, Ceo di Siram Veolia, durante il suo intervento al Forum in Masseria - Winter edition in corso presso le Terme di Saturnia. "Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, intelligenza artificiale ed energia possono essere la nuova power couple per accelerare la transizione ecologica, con un contributo combinato necessario per la gestione di reti e infrastrutture che saranno sempre più vaste e complesse". La manager ha anche aggiunto che "la transizione ecologica passa necessariamente da una transizione anche, e soprattutto, professionale, in grado di promuovere quella 'cultura della sostenibilità' che allinei la vision aziendale con le pratiche e i processi interni. Per questo è fondamentale che anche le istituzioni siano al fianco delle imprese italiane" (ANSA).

