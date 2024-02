Snam emette nuove obbligazioni sostenibili per 1,5 miliardi Raccolte adesioni 4 volte superiori, verso 85% finanza verde

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Snam ha emesso obbligazioni per 1,5 miliardi di euro in 'dual tranche' nell'ambito del proprio 'Sustainable Finance framework' (quadro di finanza sostenibile, ndr) raccogliendo adesioni 4 volte superiori per 6 miliardi. L'operazione si articola in un primo 'Green Bond' (obbligazione verde) per il finanziamento di progetti verdi allineati alla tassonomia Europea e in un primo 'Sustainability-Linked Bond' (obbligazione sostenibile) legato ad obiettivi sulla riduzione delle emissioni 'scope 3'. "In seguito alla presentazione del piano strategico di fine gennaio e alla recente pubblicazione del nuovo Sustainable Finance Framework - commenta il direttore finanziario Luca Passa - abbiamo collocato con successo il primo Green Bond con investimenti allineati alla tassonomia Europea e il primo Sustainability-Linked Bond legato alle emissioni scope 3". "Il nostro significativo impegno per la riduzione delle emissioni di Co2 - sottolinea - è inoltre riconosciuto dal primo Net Zero Assessment a livello globale ottenuto da Moody's, che certifica l'allineamento della traiettoria di decarbonizzazione di Snam agli scenari previsti dall'accordo di Parigi". "L'operazione di oggi - conclude - ha registrato un picco di domanda complessiva superiore a 6 miliardi di euro e rappresenta un ulteriore passo nella nostra strategia finanziaria per coprire il piano di investimenti annunciato lo scorso gennaio, verso l'obiettivo dell'85% di finanza sostenibile". (ANSA).

