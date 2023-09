Slitta la decisione su vertici Bei, non arriverà a Santiago Nella riunione che si terrà questa settimana

(ANSA) - BRUXELLES, 12 SET - Slitta la decisione sulla presidenza della Banca europea degli investimenti: non sarebbe attesa già questa settimana nel consiglio dei governatori dell'istituto finanziario dell'Ue, che si riunirà contestualmente all'Eurogruppo a Santiago di Compostela. E' quanto si apprende da fonti diplomatiche. Candidati di peso per l'incarico sono la vicepresidente spagnola Nadia Calvino, la vicepresidente della Commissione Ue Margrethe Vestager e l'italiano Daniele Franco, ex ministro delle Finanze, Più defilate due candidature interne: Teresa Czerwinska (Polonia) e Thomas Östros (Svezia). Il presidente uscente Werner Hoyer scade a fine anno. (ANSA).