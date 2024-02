Sciopero del personale del gruppo Fs il 12 febbraio Dalle 9 alle 17

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Disagi in vista per chi si mette in viaggio in treno lunedì prossimo: è stato infatti "Proclamato da alcune sigle sindacali uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane, dalle ore 9 alle ore 17 di lunedì 12 febbraio". Lo si legge da una nota del gruppo. (ANSA).

CN