Saras verso il prezzo d'opa, Borsa non teme il golden power Cede il 4,2% a 1,72 euro, vicino agli 1,75 euro offerti da Vitol

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Saras si avvicina al prezzo offerto da Vitol per la quota della famiglia Moratti a riprova della fiducia che la Borsa esprime sul fatto che l'operazione possa superare il vaglio del golden power e che possa portare al lancio di un'offerta pubblica di acquisto. Il titolo tratta infatti a 1,72 euro (-4,2%) a ridosso degli 1,75 euro offerti da Vitol. "Anche se la raffineria di Sarroch in Sardegna rappresenta un asset strategico per l'Italia, ci attendiamo che l'operazione possa ottenere semaforo verde", commentano gli analisti di Intermonte, che suggeriscono, in caso di opa, di portare in adesione le proprie. "Riteniamo che l'adesione all'opa possa essere abbastanza elevata, data la condizione di controllo della società e la volontà fonderla per il delisting" afferma Equita, che ricorda come l'operazione sia "soggetta alle autorizzazioni regolamentari come quelli della Ue sulle sovvenzioni estere, l'antitrust e la normativa golden power". (ANSA).

ALG