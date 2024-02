Salvini, 'grande soddisfazione per Ponte sullo Stretto' Incontro istituzionale al Mit per presentare la relazione

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Per me è una grande soddisfazione, vi ringrazio". Con queste parole il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha aperto la riunione al Mit sull'aggiornamento del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. Lo fa sapere il Mit. Al ministero si è svolto l'incontro istituzionale per presentare la relazione del progettista sull'aggiornamento del progetto definitivo del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. Presenti, tra gli altri, Salvini, l'ad Stretto di Messina spa Pietro Ciucci, il presidente Stretto di Messina spa Giuseppe Recchi, i presidenti Renato Schifani (Regione Siciliana) e Roberto Occhiuto (Regione Calabria, in collegamento), i sindaci di Villa San Giovanni (Giuseppina Caminiti) e Messina (Federico Basile). (ANSA).

