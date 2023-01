Saldi: al via in Basilicata, a Matera shopping dei turisti

(ANSA) - POTENZA, 02 GEN - Nel primo giorno di saldi in Basilicata, a Matera - anche grazie a un'altra giornata di sole, con temperature quasi primaverili - sono tanti i turisti in giro per le vie dello shopping. Come di consueto, anche in questo periodo di vacanze natalizie, la città dei Sassi - che nel 2019 è stata Capitale europea della Cultura - è affollata di turisti, per lo più provenienti dalle altre regioni italiane, ma è significativa anche la presenza di stranieri. E così stamani, durante il tour nella parte antica di Matera, in molti stanno entrando nei negozi, in particolare quelli d'abbigliamento e di calzature, per fare acquisti, approfittando dei prezzi scontati (dal 30 al 50 per cento). Buoni segnali, per gli esercenti, arrivano anche da Potenza. In via Pretoria, il corso principale del cuore antico del capoluogo lucano, e nella zona commerciale di via del Gallittello, infatti, già nelle prime ore di apertura, è stato registrato un afflusso superiore rispetto ai saldi degli ultimi anni. L'avvio della stazione dei prezzi scontati, questa volta, sembra quindi meno condizionato degli acquisti fatti nelle ultime settimane dell'anno con le offerte del "Black friday" e con quelle personalizzate per i clienti "fidelizzati". (ANSA).