Ryanair, biglietti più cari del 5-10% in estate, pesa Boeing O'Leary, ritardi nella consegna di nuovi aerei riduce capacità

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - I biglietti di Ryanair questa estate potrebbero costare tra il 5-10% in più a causa del ritardo nelle consegne di nuovi aerei da parte di Boeing. E' quanto avverte l'amministratore delegato del gruppo, Michael O'Leary, secondo cui questo "ridurrà la capacità di Ryanair di offrire posti a bordo". Il numero uno del gruppo irlandese ha spiegato che per marzo era attesa la consegna di 57 Boeing 737 Max 8200 ma saranno invece tra i 40- 45 per l'estate. Boeing sta avendo problemi da quando un 737 MAX 9 della compagnia Alaska Airlines è stato coinvolto nell'incidente in cui si è staccato un portellone poco dopo il decollo. Il successivo aumento dei controlli sull'aeromobile da parte delle autorità Usa hanno rallentato la produzione e i tempi di consegna. (ANSA).

