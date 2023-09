Ruote nella storia di Aci a Pagazzano Picchetto d'onore Guardia di Finanza e oltre 70 vetture.

(ANSA) - BERGAMO, 18 SET - Si chiude con successo la terza edizione di Ruote nella Storia nelle terre bergamasche, con il supporto dall'Automobile Club di Bergamo presieduto da Valerio Bettoni e diretto da Giuseppe Pianura. Le auto si sono incontrate sul piazzale dell'Accademia della Guardia di Finanza a Bergamo per poi attraversare i Comuni di Ponte San Pietro, Sotto il Monte, Crespi d'Adda, Fara Gera d'Adda, Treviglio, fino a Pagazzano, ai piedi del Castello Visconteo. "Abbiamo avuto l'onore, tra le altre cose, di avere il picchetto da parte del corpo della Guardia di Finanza, con le vetture disposte in tre file per indicare proprio la terza edizione di Ruote nella Storia nel nostro territorio", ha sottolineato il Direttore di AC Bergamo, PIanura. "Siamo molto soddisfatti della perfetta riuscita dell'evento, che ha visto un'ampia partecipazione di auto d'epoca e del grande entusiasmo manifestato dai numerosi iscritti", ha detto il Comandante dell'Accademia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Paolo Kalenda. Presenti due auto d'epoca in dotazione al Museo Storico del Corpo: una Fiat 1100 degli Anni '50 e un'Alfetta 2.0 degli Anni '70, entrambe impiegate in diversi settori di servizio. I partecipanti alla manifestazione hanno potuto visitare a Pagazzano il castello e il Museo M.A.G.O., tra le sculture della mostra "Dopo Manzù. Dialogo tra sei scultori e un maestro", ideata dallo scultore Ugo Riva e dal pittore Sergio Battarola. In mostra anche gessi di Giuseppe Rivadossi, fibroresina di Viveka Assembergs, terrecotte policrome di Ugo Riva, bronzi policromi di Federico Severino, figlio del filosofo, e fusioni in resina di Dario Tironi. Grande la partecipazione, che ha visto di circa 70 vetture provenienti da ogni angolo della Lombardia: Milano, Sondrio, Brescia, Lecco e Como. Tra le vetture partecipanti una Fiat 1100 del 1957, una Bianchina Cabriolet Special del 1960, una Bentley 53 del 1965, una Porsche 911 e una Innocenti Mini del 1973. Poi ancora una Fiat 127 del 1977, una Jaguar XJ 4.2 del 1977 e Ferrari Testa Rossa del 1985. (ANSA).