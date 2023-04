Renato Brunetta è il nuovo nuovo presidente del Cnel

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Renato Brunetta si è insediato alla presidenza del Cnel, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, all'ultima Assemblea presieduta da Tiziano Treu oggi a Roma. "Daremo piena attuazione al ruolo costituzionale del Cnel, un organo di fondamentale importanza per la democrazia - ha detto Brunetta - Ringrazio il presidente Treu e i consiglieri per l'eccellente lavoro sviluppato nella X consiliatura. Valorizzeremo il ruolo di consulenza al Parlamento e al Governo attraverso il coinvolgimento delle forze sociali che sono la vera ossatura del Paese". "Il bilancio di questa consiliatura è positivo ed è testimoniato da oltre 200 documenti prodotti sulle principali materie di interesse del Paese e recentemente anche del Pnrr, attraverso un'attività di ascolto e confronto costante con le Parti sociali rispondendo alla richiesta del Presidente Mattarella, che nel 1986 ne scrisse la legge di riforma, di valorizzarne le prerogative e le attribuzioni", ha affermato Tiziano Treu. Nell'assemblea che ha visto il passaggio di consegne sono stati approvati tutti i punti all'ordine del giorno: la sintesi della Relazione sui livelli e la qualità dei servizi pubblici offerti dalle Amministrazioni pubbliche centrali e locali a imprese e cittadini; la ratifica della memoria sull'esame del Def 2023 presentata alle Commissioni bilancio congiunte del Senato e della Camera dei Deputati. Sono stati presentati, inoltre, gli esiti del monitoraggio sulle misure e le riforme del Pnrr rivolte ai giovani e la proposta di riattivazione delle attività congiunte Cnel - Istat in materia di indicatori Bes-Sdgs. (ANSA).