Regione Fvg avvia campagna per attrarre lavoratori nella PA Poco appeal per poche valorizzazioni di carriera e competenze

(ANSA) - TRIESTE, 17 GEN - La Regione Friuli Venezia Giulia ha presentato questa mattina una campagna di comunicazione per attrarre nuovi lavoratori nella pubblica amministrazione, che parte dai dati raccolti da un'indagine tra la popolazione, che ha evidenziato come i cittadini siano poco propensi a partecipare a concorsi pubblici perché, tra le varie motivazioni, pensano ci siano basse prospettive di carriera e scarsa valorizzazione delle competenze. L'assessore regionale alla Funzione pubblica Pierpaolo Roberti ha spiegato che "è solo l'inizio di una più ampia campagna di comunicazione, che vuole avvicinare le pubbliche amministrazioni ai lavoratori, per fare capire che ci sono opportunità professionali che possono rappresentare un trampolino per una professione con vantaggi dal punto di vista remunerativo e non solo. Una professione che dà anche la possibilità di avere un impatto significativo sul territorio regionale, portando a termine progetti per la comunità del Friuli Venezia Giulia". "Costruiamo insieme il futuro", questo il titolo della campagna, inizierà con la promozione di alcuni concorsi in partenza domani, mirati soprattutto al reperimento di architetti, ingegneri, geometri e periti edili, concorsi rivolti anche a persone con diplomi di maturità tecnica nei settori delle costruzioni, della meccanica e dell'elettronica. Nella conferenza stampa odierna è stato ricordato che nel 2023 sono stati stipulati 500 contratti di assunzione in Regione, sia figure amministrative sia tecniche, e che l'obiettivo è di acquisirne altrettante nel 2024. Tra gli intenti futuri anche la creazione di una scuola di formazione per la pubblica amministrazione, che potrebbe essere la prima nel suo genere in Italia, da affiancare a diverse operazioni di reclutamento. (ANSA).

