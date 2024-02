Referendum locale blocca l'espansione di Tesla in Germania No dei cittadini all'ampliamento di una fabbrica

(ANSA) - BERLINO, 22 FEB - Tegola 'democratica' in pure stile "Nimby" (non nel mio cortile) per l'auto elettrica e Tesla in Germania: come sottolinea oggi il sito del Financial Times, i residenti della città di Gruenheide, nell'est del Paese, hanno respinto a larga maggioranza un piano di espansione massiccia dell'unico impianto di assemblaggio europeo del produttore automobilistico statunitense. Il 65% dei votanti in un referendum locale si è opposto al piano di Tesla, che prevede l'abbattimento di 100 ettari di foresta per far posto a una stazione ferroviaria, magazzini e un asilo nido. Il voto, avvenuto ieri, non era vincolante ma i consiglieri comunali affermano che rispetteranno la volontà della comunità. Ancora oggi non era chiaro se il piano di espansione sarà ancora presentato in Consiglio comunale per l'approvazione o se sarà ritirato. (ANSA).

CAL