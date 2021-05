(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Arriva il premio per "l'impresa dell'anno per la parità di genere": lo si legge nelle schede che accompagnano il Recovery nella parte che elenca le diverse misure per favorire il recupero del gender gap. Previste varie categorie a seconda della grandezza delle imprese: grandi, medie, piccole e micro. (ANSA).