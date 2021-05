Recovery: monitoraggio per taglio tempi pagamenti debiti Pa

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Per "migliorare ulteriormente" e "realizzare pienamente gli obiettivi di riduzione dei tempi di pagamento" della Pubblica amministrazione "si procederà ad implementare l'attività di monitoraggio già in corso" attraverso appositi indicatori desunti dalla base dati del sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC)" gestito dal Mef. E' una delle novità del Recovery Plan trasmesso a Bruxelles. Il governo si impegna a implementare il set di indicatori "entro il quarto trimestre 2021" e "contestualmente" a "rafforzare l'attività di sensibilizzazione" della P.a. per "accelerare le procedure di pagamento". (ANSA).