Recovery: focus ASviS su pandemia e resilienza

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Il Covid-19 ha mostrato le fragilità dell'attuale modello di sviluppo e ne ha accentuato le disuguaglianze. Se negli anni precedenti l'Italia e l'Europa sembravano avviate verso un sentiero di sviluppo sostenibile, la pandemia ha inflitto una battuta di arresto a questo processo, mettendo a nudo le debolezze sociali, economiche e ambientali delle nostre società. Alla "Pandemia e resilienza" è dedicato l'appuntamento che si svolgerà domani 7 aprile, dalle 10,30 alle 13,30, durante il quale il Presidente dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) Pierluigi Stefanini e Giuliano Amato, Presidente della Consulta Scientifica del Cortile dei Gentili (struttura del Pontificio consiglio della cultura), discuteranno, assieme ad altri esperti, del rapporto curato dalla Consulta e pubblicato dal Cnr, su "Pandemia e resilienza". Per il Governo sarà presente il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini. L'evento è organizzato per riflettere in maniera corale e condivisa sulla crisi causata dalla pandemia e sulle importanti implicazioni che essa ha avuto sulla società e sul vivere quotidiano. Sarà possibile seguire l'evento sui canali dell'Alleanza: sito asvis.it, pagina Facebook e canale YouTube e attraverso il live tweeting sulla pagina @ASviSItalia. Inoltre si potrà partecipare al dibattito con gli hashtag #ASviSLive e #PandemiaResilienza. La diretta streaming sarà trasmessa anche sul sito ansa.it e sulla pagina Facebook Ansa, e su radioradicale.it. (ANSA).