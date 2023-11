Oversonic, 'industria europea con IA può essere competitiva' 'Noi in prima linea con primo robot umanoide cognitivo'

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - "Il trilaterale apre la strada a un'industria europea che, anche grazie alle nuove tecnologie e all'AI, può essere competitiva a livello globale. Oggi le aziende sono chiamate a esplorare queste nuove opportunità, sfruttando al massimo gli strumenti esistenti". E' quanto affermano Paolo Denti, cofondatore e amministratore delegato, e Fabio Puglia, cofondatore e Presidente di Oversonic, la startup brianzola nata nel 2020 e creatrice di RoBee, il primo robot umanoide cognitivo certificato per lavorare in fabbrica, e già operativo. La società è stata tra le eccellenze invitate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy al trilaterale tra Italia, Francia e Germania sull'Intelligenza Artificiale. "Il vertice tra Italia, Francia e Germania sull'Intelligenza Artificiale è stato un passo importante nella definizione dell'importanza strategica che avrà l'AI nella nostra industria", hanno affermato. "Oversonic è in prima linea nel progresso dell'industria 5.0 con RoBee, il primo robot umanoide cognitivo certificato per operare in fabbrica" ricorda la società. (ANSA).