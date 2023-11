Nuova offerta Consip per i buoni pasto delle Pa Più esercizi convenzionati e commissioni ridotte agli esercenti

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Nuova offerta di Consip per i buoni pasto delle amministrazioni pubbliche: più esercizi convenzionati e commissioni ridotte per gli esercenti. Il nuovo contratto, rende noto la società pubblica, già disponibile nelle regioni Veneto, Friuli, Trentino, Emilia-Romagna, Calabria e, dal 10 novembre, in Toscana, contiene "numerose novità in grado di contemperare al meglio le esigenze di tutti gli attori coinvolti: le amministrazioni acquirenti, i dipendenti che fruiscono dei buoni, gli esercenti e le società emettitrici". Entro fine anno è prevista l'attivazione dei contratti per i lotti delle regioni restanti, all'esito di un ricorso amministrativo pendente di fronte al Consiglio di Stato. Sette le aziende partecipanti, che hanno presentato per i 15 lotti della gara un totale di 91 offerte, tutte valide dal punto di vista tecnico, organizzativo ed economico, si legge nella nota. Con il nuovo contratto, le pubbliche amministrazioni potranno acquistare il servizio con uno sconto medio del 12% sul valore nominale del buono, contare sul miglioramento dei tempi di consegna delle card elettroniche, ricevere supporto per l'accreditamento e l'utilizzo dei buoni, spiega Consip. Ai dipendenti pubblici che utilizzano i ticket è garantita una migliore spendibilità, grazie all'aumento degli esercizi convenzionati e alla maggiore capillarità sul territorio, ma anche nuove soluzioni tecniche e operative per una migliore fruizione del servizio (tra queste le funzionalità di ricerca del locale su mappa e la prenotazione del pasto). Infine, gli esercenti convenzionati potranno beneficiare della riduzione delle commissioni applicate dalle società emettitrici rispetto al valore del buono pasto - che non superano il 5%, contro commissioni nel mercato privato che arrivano fino al 15% -, del miglioramento dei termini di pagamento e di una maggiore frequenza dei rimborsi. Tutto questo si traduce, afferma Consip, in minori costi a carico degli esercenti e riduce gli effetti distorsivi sul mercato di commissioni eccessivamente elevate, che hanno generato in passato elevata conflittualità. (ANSA).