Mps vola in Borsa, scommesse su assoluzioni in Cassazione Il titolo balza del 5% con le richieste del procuratore generale

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Mps vola in Borsa con la richiesta di assoluzione da parte del procuratore generale della Cassazione, Francesca Loy, per tutti i 15 gli imputati, inclusi gli ex vertici Giuseppe Mussari e Antonio Vigni, nella vicenda delle presunte irregolarità nelle operazioni di finanza strutturata realizzate tra il 2008 e il 2012. Il titolo balza del 5,04% a 2,58 euro sulle scommesse per delle assoluzioni che potrebbero contribuire a sminare il bilancio del Monte da un contenzioso legale superiore ai 4 miliardi di euro. (ANSA).