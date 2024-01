Mittal a Meloni, 'cerchiamo soluzione amichevole ex Ilva' Lettera alla premier e a Mantovano riapre il dialogo

(ANSA) - TARANTO, 20 GEN - "Nonostante la differenza nelle nostre posizioni, ArcelorMittal è desiderosa di trovare una soluzione amichevole per proteggere l'attività di AdI e preservare gli investimenti che abbiamo effettuato nello stabilimento ex-llva dal 2018". Lo scrive Aditya Mittal, amministratore delegato di ArcelorMittal, nella lettera inviata alla premier Giorgia Meloni e al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano per riaprire il dialogo sul dossier ex Ilva. La lettera, di cui si è appreso oggi il contenuto, è stata inviata due giorni fa. (ANSA).

KDN