(ANSA) - NEW YORK, 12 APR - Microsoft acquista Nuance per 56 dollari per azione, in una transazione tutta in contanti dal valore di 19,7 miliardi di dollari, incluso il debito. Nuance è una società di cloud e di software per l'intelligenza artificiale, attiva soprattutto nel settore della sanità. (ANSA).