Marsiaj, 'investiamo per una società inclusiva e solidale' Ultima assemblea da presidente Industriali di Torino al Regio

(ANSA) - TORINO, 06 NOV - "In un contesto di demografia calante e invecchiamento della popolazione, lavorare per il futuro vuol dire continuare a investire per una socialità inclusiva, solidale e sostenibile. Uno scenario che richiede di essere affrontato con un approccio e strumenti adeguati ai tempi che stiamo vivendo, motivo per cui è importante dar voce e ascoltare coloro i quali hanno competenza e conoscenza". Lo ha detto Giorgio Marsiaj, presidente dell'Industriali di Torino, che ha dialogato con Paolo Mieli durante l'assemblea generale dal titolo "Torino, spazio al futuro" al Teatro Regio. Per l'assemblea, l'ultima di Marsiaj presidente, sono stati individuati quattro temi strategici - geopolitica, ambiente e salute, innovazione e intelligenza artificiale, attrattività del territorio - affidati a Dario Fabbri, analista geopolitico e direttore di Domino, di Ilaria Capua, Senior Fellow for Global Health, Johns Hopkins University, di Barbara Caputo, direttrice del Centro di Eccellenza per l'Intelligenza Artificiale del Politecnico di Torino, di Giovanni Sandri, responsabile BlackRock per il Sud Europa. Fra gli altri ospiti il sindaco Stefano Lo Russo, presidente della Regione Piemonte, il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi e di Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. "Un messaggio - ha aggiunto Marsiaj - che è fondamentale far giungere alle nuove generazioni ed è importante che oggi ci siano anche i ragazzi ad ascoltarci: è nostro dovere riflettere con loro sul mondo del lavoro e dell'impresa in cui stanno per entrare, in modo tale che abbiano la possibilità di conoscere in concreto i problemi di una società industriale avanzata. Da parte mia, posso assicurare che siamo consapevoli delle nostre responsabilità e della necessità di restituire quello che gli è stato sottratto in termini di debito e di degrado dell'ambiente". (ANSA).