Macron stima una crescita del 20% l'anno e guarda alla Borsa Pavanello, 'condannati a crescere, sostenibilità nel nostro dna'

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Una crescita annua del 15-20% e poi, una volta consolidati i ricavi, la quotazione in Borsa. Macron, la società bolognese specializzata in abbigliamento sportivo, guarda ai mercati esteri e non teme la congiuntura. "Siamo condannati a crescere - afferma all'ANSA l'amministratore delegato della società, Gianluca Pavanello spiegando che questa è l'unica filosofia vincente - pensiamo alla Borsa perché potrebbe darci ancora più visibilità ma vogliamo arrivarci con un fatturato ancora più alto. Riteniamo che servano altri tre anni". La società 'obbligata a crescere' è cresciuta già. Dal negozio di via Saffi aperto nel 1971 sembra passato davvero tanto tempo. La società ha allargato i proprio confini. Ha nel proprio portafoglio 94 club e federazioni sportive di tutto il mondo, tra calcio, rugby, pallavolo, basket. Per loro realizza magliette e divise ufficiali e, in molti casi, cura il merchandising. Il fatturato è cresciuto esponenzialmente dagli 11 milioni del 2004. Il grafico che segna la crescita annuale mostra come dai 113 milioni di euro del 2019 si sia passati indenni negli anni del Covid - quando l'azienda ha virato la produzione su mascherine e camici, fatturando solo per questo 260 milioni in 12 mesi tra il 2020 e il 2021 - per salire ai 170 milioni del 2022 e chiudere quest'anno, secondo le stime a 190 milioni. Il settore è in espansione e anche l'azienda. Il mercato nel 2004 era centrato al 100% sull'Italia, che ora non è più il primo Paese per ricavi. Il Regno Unito rappresenta il 25% del fatturato. Anche l'assetto azionario si è adeguato. La società, inizialmente di Francesco Bormioli, ha ora come principale investitore il finanziere Andrea Pignataro, che possiede oltre il 50%. Ci sono poi quote di Bormioli, del fondo Consilium e un 30% che fa capo a circa 40 manager dell'azienda. (ANSA).